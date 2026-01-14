Paco León y Carmen Machi encabezan visita a Puerto Rico para estreno de ‘Aída y Vuelta’

3 minutos

San Juan, 14 ene (EFE).- Paco León, el director y guionista español de la película ‘Aída y Vuelta’, así como sus colegas actores y compatriotas Carmen Machi y Canco Rodríguez visitarán a Puerto Rico para el estreno de la película en la isla el 3 de febrero, se informó este miércoles.

León (El Luisma), Machi (Aida) y Rodríguez (El Barajas) acudirán al estreno del proyecto en Distrito VIP Cinemas, en San Juan, según detalló en un comunicado Wiesner Distribution, casa distribuidora local de la película.

La película se estrenará en las demás salas de Puerto Rico el 6 de febrero de 2026, al igual que en Estados Unidos, República Dominicana y varios países de Centroamérica, marcando el regreso a la gran pantalla de uno de los universos televisivos más queridos del público hispanohablante.

El estreno representa un evento cinematográfico de alto perfil para Puerto Rico, reforzando el vínculo histórico entre la isla y la icónica serie española ‘Aída’.

En la película aparecen 96 personajes, con un reparto principal integrado por Machi, León, Rodríguez, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Mariano Peña, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo.

La relación entre León, ‘Aída’ y Puerto Rico tiene raíces sólidas desde 2015, cuando el actor visitó la isla para promocionar los DVDs oficiales de la serie, generando una respuesta masiva del público local.

La película mezcla comedia, ficción y meta-cine, desarrollándose durante la grabación de un episodio de la serie, y explora de forma lúdica los límites entre actores y personajes, la fama y el humor.

En España, ‘Aída y Vuelta’ se estrenará el 30 de enero.

La película expande el universo de ‘Aída’, una de las series más exitosas de la televisión española desde su estreno en 2005, convertida en un fenómeno cultural con fuerte impacto en España, el Caribe, América Latina y las audiencias hispanas en Estados Unidos.

‘Aída’ se convirtió ya desde su estreno en un fenómeno televisivo, con más de 6,8 millones de espectadores (36 % de cuota de audiencia) en el primer episodio, y mantuvo una media del 21,1 % y 3.954.000 espectadores.

Cautivó especialmente al público joven con un 30,4 % en el segmento 13-24 años y un 29,1 % entre los de 25-34 años, y acuñó frases míticas que forman parte de la cultura popular española.

Con más de 60 cameos de profesionales del mundo de la interpretación, la música y el deporte, ‘Aída’ ha recibido el reconocimiento de la industria con más de 25 galardones, entre los que destacan cuatro Premios Ondas, cinco Iris de la Academia de la TV, cuatro Fotogramas y cinco de la Unión de Actores.

La película es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España. EFE

