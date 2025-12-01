Pacto en la UE para actualizar reglas de exposición en trabajo a sustancias peligrosas

Bruselas, 1 dic (EFE).- Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) alcanzaron este lunes un acuerdo para actualizar las reglas sobre la exposición a sustancias peligrosas en el trabajo que pueden provocar enfermedades graves como el cáncer y trastornos del desarrollo.

En concreto, los ministros fijaron su posición para negociar más adelante con la Eurocámara, colegislador de la UE junto a los países, la sexta revisión de la directiva sobre sustancias carcinógenas, mutágenas y reprotóxicas, según indicó en un comunicado el Consejo de la Unión Europea, que reúne a los Estados miembros.

«Nadie debería enfermar por ir al trabajo. Al actualizar las normas que rigen la exposición a químicos peligrosos en el puesto de trabajo, reducimos los riesgos para la salud y apoyamos el bienestar y condiciones de trabajo decentes para los empleados en la UE», declaró el ministro danés de Empleo, Kaare Dybvad Bek, cuyo país preside este semestre el Consejo.

El Consejo subrayó que se espera que la revisión evite «alrededor de 1.700 casos de cáncer de pulmón y otras 19.000 enfermedades en los próximos cuarenta años».

La propuesta inicial de la Comisión Europea establecía límites a la exposición para el cobalto y sus compuestos inorgánicos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el 1,4-dioxano.

Además, añadía los humos de soldadura a la lista de sustancias, mezclas y procesos del Anexo I de la directiva.

El Consejo, en su posición, añade un límite de exposición profesional al isopreno, «en línea con las recomendaciones de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y del Comité Consultivo tripartito para la Seguridad y la Salud en el Trabajo».

Además, los Estados miembros también plantean actualizar la definición de carcinógeno, mutágeno y reprotóxico «para reflejar la inclusión por primera vez en el Anexo I de una entrada (humos de soldadura) con efectos potencialmente reprotóxicos».

«Las definiciones existentes no diferenciaban entre los efectos carcinógenos, mutágenos o reprotóxicos de las sustancias, mezclas o procesos enumerados en el Anexo I», expuso el Consejo.

Otros cambios propuestos por los países incluyen una nueva redacción del considerando que destaca la importancia de desarrollar más directrices sobre los humos de soldadura y un nuevo considerando que señala que los valores límite contribuyen a una reducción significativa de los riesgos derivados de la exposición a carcinógenos y mutágenos.

Una vez que la Eurocámara fije su posición negociadora, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán iniciar las conversaciones para pactar la forma definitiva de la norma actualizada. EFE

