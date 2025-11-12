Paddy Cosgrave planea mantener la atención en China en la próxima edición de la Web Summit

3 minutos

Lisboa, 12 nov (EFE).- El fundador de la feria tecnológica Web Summit, Paddy Cosgrave, dijo este miércoles que en la próxima edición en Lisboa planean mantener su atención enfocada en China, visto el interés y participación de los visitantes en las charlas impulsadas en esta décima edición.

Esta semana «creo que mucha gente estaba interesada en escuchar muchas y diversas opiniones sobre China. Muchas personas en el escenario eran europeos, algunos viviendo en China, algunos estudiando en China, otros eran chinos (…) y ciertamente consideramos hacerlo el próximo año basándonos en el interés y la participación», afirmó Cosgrave.

El emprendedor irlandés realizó estas afirmaciones durante una rueda de prensa durante la tercera jornada de la feria tecnológica Web Summit, que como cada año se celebra en la Feria Internacional de Lisboa, en el barrio de Parque das Nações.

En esta edición, que comenzó el lunes y concluirá este jueves, han dedicado una sección al gigante asiático llamada ‘China Summit’, que ha congregado a diferentes expertos del mundo para debatir y analizar los avances tecnológicos chinos en áreas como la inteligencia artificial (IA) y la robótica.

Cuestionado por la relación que mantienen Estados Unidos y China, y si eso puede poner presión a la Web Summit, Cosgrave le restó importancia y defendió que «así son los negocios».

«Las compañías europeas no pueden ignorar un mercado de 1.300 millones de personas y ellos quieren estar aquí, y creo que, si eres una empresa china, este es el mercado más grande y más acomodado del mundo», consideró.

Una vez que la décima edición ha superado su ecuador, el responsable celebró las cifras de participación, sin pronunciarse por el destino de la feria más allá de 2028.

Según sus datos, han registrado un gran aumento en el número de inversores en comparación al año pasado, pasando de 1.000 en 2024 a más de 1.800 esta semana.

También hay ahora una «tremenda cantidad de empresas emergentes», especialmente en el área de la IA y el aprendizaje de máquinas (machine learning); y tienen a cerca de 800 oradores de diferentes partes del mundo, siendo, en su opinión, su «mejor alineación hasta la fecha».

Cosgrave señaló además que han registrado el mayor número de delegaciones gubernamentales, con un total de 268 procedentes de 82 países.

En esa línea puso como ejemplo que ayer, martes, conoció a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y a ministros de Alemania y Polonia.

Cuestionado por su experiencia en Lisboa tras diez ediciones, Cosgrave valoró la experiencia aportada por el alcalde de la capital, el conservador Carlos Moedas, que fue comisario europeo de Innovación, y recordó el interés generado por el país atlántico.

«Había una percepción de que Lisboa o Portugal eran un sitio fantástico par ir de vacaciones, esa era la percepción, de que no era una capital tecnológica a la que la gente iría. Creo que, en los últimos diez años, Lisboa se ha transformado completamente», afirmó.

En esa línea, defendió que es «increíble» el volumen de personas y empresas que se han mudado a Portugal y el número de unicornios portugueses que han emergido, es decir, el número de empresas emergentes que tienen un valor superior a 1.000 millones de dólares antes de salir a bolsa o de ser adquiridas. EFE

cch/lmg/cc