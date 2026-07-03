Padre del niño al que intentan rescatar en Venezuela: siento que Fabio sigue vivo

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Caraballeda (Venezuela), 3 jul (EFE).- «Siento acá en mi corazón, lo siento en mi cuerpo que Fabio sigue vivo», aseguró este viernes a EFE Francisco Bastardo, el padre del niño venezolano de 9 años al que se busca rescatar después de pasar nueve días bajo los escombros de un edificio que colapsó por el doble terremoto de Venezuela.

Un operativo de rescatistas locales e internacionales buscan señales de vida para comenzar un complejo rescate del niño que se quedó atrapado en los escombros del edificio Taihiti en la localidad de Caraballeda, en la región costera, el epicentro de la devastación del doble sismo de la semana pasada.

Los equipos de España, Portugal y Venezuela desplegaron hoy drones y perros para evaluar el rescate de Fabio, bajo la atenta mirada de los padres y la abuela del niño.

«No pierdo la esperanza de que mi hijo va a aparecer. Hasta que el Gobierno me lo permita seguiré buscando a mi muchacho porque no he visto un cuerpo real, pero yo lo siento acá en mi corazón, lo siento en mi cuerpo que Fabio sigue vivo, porque él responde a mis llamados», dijo con determinación Bastardo.

El marino, al que el terremoto le pilló navegando por el estrecho de Ormuz, llegó a Venezuela el domingo y desde entonces hace guardia junto al edificio de 12 pisos derrumbado en el que se encontraban Fabio, su hermano mayor y la madre de ambos.

«El menor fue el que se dio cuenta, mi niño siempre ha sido un muchacho muy inteligente. Llegó corriendo a la sala y le dijo a su mamá que va a temblar, me llegó el mensaje por la aplicación. La mamá lo abraza y ahí se corta la señal», explicó Bastardo, que estaba hablando con su familia por videoconferencia en el momento del temblor.

El padre relata cómo por allí han pasado antes varios equipos de rescate y han descartado seguir con la búsqueda a pesar de que él y la gente que lo ayuda saben que Fabio sigue con vida.

Rebeca, la abuela del niño, aseguró a EFE que desde el pasado jueves ella y otros familiares buscan a su nieto. El pasado domingo, según la familia, Fabio respondió a llamados con un silbido y en la mañana de este viernes escucharon ruidos como de golpes.

Este posible rescate ha generado mucha atención, ya que las probabilidades de encontrar con vida a personas atrapadas bajo los escombros se van desvaneciendo.

En la víspera se produjo el rescate del venezolano Hernán Gil, un vigilante de 43 años que permaneció ocho días bajo los escombros de un edificio.

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, según las cifras oficiales más recientes. EFE

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(foto)(vídeo)