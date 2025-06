Padre denuncia captura de su hijo en El Salvador por persecución estatal y pide liberación

2 minutos

San Salvador, 27 jun (EFE).- César Bennedetto denunció este viernes la detención ayer jueves de su joven hijo Óscar Bennedetto y solicitó su pronta liberación, a la vez que lamentó que tuvo que «esconder» a su hija «tras una llamada de alerta» que anunciaba que «ella también sería arrestada».

Bennedetto trabajó en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y «acompañó procesos de defensa de derechos humanos en zonas rurales» del oriental departamento de La Unión, de acuerdo con información de medios locales.

Además, en febrero pasado participó como miembro de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) en una gira para denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales que ocurren en El Salvador ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según la prensa local.

«Yo sé que a mí ya me buscaron por todos lados. No tengo antecedentes policiales, no tengo antecedentes penales, no le debo nada a la Corte de Cuentas, no le debo al Ministerio de Hacienda», señaló Bennedetto en una rueda de prensa.

De acuerdo con el padre del joven detenido, «como no pueden hacer nada contra mí, lo hicieron contra mi hijo».

«Yo lo lamento, pero no me voy a callar, yo no me voy a ir del país. Quiero decirle a este gobierno que acá estoy y estoy dando la cara, yo no me voy a esconder», añadió el padre denunciante.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó el pasado 6 de junio su preocupación por las “detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos”.

La CIDH hizo referencia a las detenciones de la abogada anticorrupción Ruth López -crítica del gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele-, del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, del pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y de Fidel Zavala, portavoz de una organización humanitaria.

Además, la comisión denunció la existencia de “órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios”, junto a Zavala.

El pasado 7 de junio, el abogado Enrique Anaya, también crítico de Bukele, fue detenido y es señalado de cometer lavado de dinero. EFE

sa/rao/jrg