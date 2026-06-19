Padre gazatí relata cómo Israel mató a su hijo ante sus ojos: «Decían: ‘¡Que se muera!'»

Compartir

5 minutos

Deir al Balah (Franja de Gaza), 19 jun (EFE).- Caminar por Salah al Din, la avenida que vertebra la Franja de Gaza de norte a sur, le costó el pasado domingo a Bahadín Mohamed Abu al Ayín la vida de su hijo de cuatro años, Rayan, a quien según relata a EFE desde el enclave palestino, soldados israelíes mataron de un tiro en la cabeza.

Desde el hospital del centro de Gaza donde se recupera, Abu al Ayín relata que sobre las tres de la tarde, cuando paseaba con su hijo y su cuñado a la altura de Deir al Balah (centro de la Franja), a 250 metros de las posiciones israelíes más cercanas, se toparon con un grupo de soldados de frente.

«El Ejército (israelí) no tenía que estar allí. Al verlos delante, no supe si avanzar o volver atrás, y el niño empezó a gritar», explica tumbado en su cama del centro Mártires de Al Aqsa, con una vía en cada brazo y la pierna derecha escayolada y atornillada a raíz del incidente.

«¡Lo habéis matado a sangre fría!»

Según su relato, un soldado reaccionó entonces a la agitación del niño apuntando con el arma. Disparó una vez. Otra. «Yo pensaba: ‘Ojalá me dispare a mí y no al niño'», confiesa Abu al Ayín. El tercer disparo mató al pequeño.

Hubo, añade, una cuarta descarga contra su pierna y en ese momento, al ver a su hijo desangrase, se apresuró a llamar a una ambulancia.

«Les advertí: ‘Estoy llamando a una ambulancia. ¡El niño es inocente, lo habéis matado a sangre fría!’. A lo que respondieron: ‘Olvídate del niño, ¡olvídate!'», relata antes de recordar que los soldados se le acercaron y le arrebataron el teléfono de la mano.

«Por favor, tengan compasión del niño. Miren su edad (…), tengan piedad de él. Yo no importo, pueden matarme, me da igual», rogó a los soldados el padre de Rayan, que en aquel momento creía que el pequeño seguía con vida.

Israel reconoce la muerte tras «disparos de advertencia»

Los ataques e incidentes en torno a la línea amarilla -la divisoria cercana a donde se encontraban el pequeño Rayan y su padre- han sido una constante desde el inicio de la tregua y el Ejército israelí suele justificarlos con que dispara contra supuestos terroristas que suponen una amenaza.

En este caso, un día después del ataque el Ejército israelí dijo a EFE que sus soldados identificaron a varios gazatíes que se acercaban a sus tropas, ante lo que hicieron «disparos de advertencia», y como resultado, añadieron, una persona falleció y otra resultó herida.

En su respuesta, el Ejército indicó que lamentaba «cualquier daño sufrido» y que «los detalles del incidente» estaban siendo investigados. Preguntado de nuevo por EFE este jueves, afirmó estar consultando si tenía nueva información.

Según Abu al Ayín, tras dispararles, los soldados le arrastraron al este de la línea amarilla -la parte de la Franja de Gaza que, ocupando entre un 60 y un 70 % del territorio, es controlada por el Ejército israelí- mientras llevaba a su hijo sobre el pecho.

«Allí, me quitaron a Rayan y lo envolvieron en trozos de plástico. Yo les decía: ‘Tengan cuidado, se está muriendo'», recuerda el padre, que se encontró con una respuesta fulminante por parte de uno de los soldados: «¿Y a ti qué te importa el niño? ¡Que se muera!».

Liberado en medio de la nada con el cuerpo de su hijo

Según su relato, los militares le empujaron dentro de un vehículo y, mientras lo trasladaban de un lugar a otro, le acusaron de pertenecer a Hamás, lo que él negó desde el primer momento.

Los soldados, añadió a EFE, también se negaron a proporcionarle tratamiento para la hemorragia causada por el disparo en la pierna, más allá de atarle la extremidad con un cinturón a modo de torniquete durante alrededor de seis horas.

«Finalmente, sobre las once de la noche o poco después, me dejaron tirado en un lugar completamente desierto, donde no había nada ni ninguna luz, con la pierna envuelta en un trozo de plástico», rememora Abu al Ayín, que tuvo que buscar ayuda con un disparo en la pierna y cargando el cuerpo de su hijo.

Ambos fueron trasladados al hospital Mártires de Al Aqsa, que certificó la muerte del pequeño por un disparo en la cabeza. El cuñado de Abu al Ayín, informó su familia, sigue aún detenido por Israel.

Este miércoles, el Ministerio de Sanidad de Gaza anunció que la cifra de víctimas mortales de ataques israelíes desde la entrada en vigor del actual alto el fuego en octubre de 2025 había superado las 1.000 personas.

En total son más de 73.000 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en represalia por el ataque de las milicias del enclave -lideradas por Hamás- contra su territorio, en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas.

Según los datos de la agencia de las Naciones Unidas OCHA, de los muertos en los últimos 33 meses en Gaza por fuego israelí, al menos 20.000 son niños. EFE

aa-mfh-na/mt/jlp

(vídeo)