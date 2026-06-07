Padres de la niña cuya muerte sacude sistema judicial galo encabezan marcha en su memoria

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París, 7 jun (EFE).- Los padres de Lyhanna, la niña de once años cuya muerte ha provocado una fuerte conmoción en Francia y reabierto el debate sobre posibles disfunciones en la cadena judicial en la gestión de denuncias por violencia sexual contra menores, encabezan este domingo una marcha en su memoria en su localidad de Fleurance (suroeste).

Tras una pancarta blanca, con dos fotos de una sonriente Lyhanna, y el lema ‘¡Nunca más esto! Te queremos. Te echamos de menos’, el padre y la madre de la niña, con su hijo menor en brazos, iniciaron la marcha a primera hora de la tarde, acompañados del alcalde de Fleurance, Grégory Bobbato, y detrás cientos de personas vestidas en su mayoría de blanco y con flores blancas en las manos.

Se espera que participen en la marcha, en la que los presentes caminan en silencio, unas 5.000 personas en homenaje a la Lyhanna, desaparecida el 29 de mayo a la salida del colegio.

Su cuerpo fue localizado el pasado jueves 4 de junio en un silo de grano de una explotación agrícola abandonada situada cerca de Puycasquier, a unos 15 kilómetros del lugar de la desaparición, y donde el sospechoso trabajó en el pasado.

La identificación formal se produjo un día después gracias a pruebas de ADN, aunque aún no se han hecho oficiales las causas de la muerte de Lyhanna.

El principal sospechoso, Jérôme Barella, de 41 años, es el padre de una amiga de la víctima y acumula al menos cinco denuncias por agresiones sexuales contra menores, algunas archivadas y otras aún en curso. Según los investigadores, la menor habría subido a su vehículo tras salir del colegio el pasado 29 de mayo.

El sospechoso fue detenido a las pocas horas de la desaparición de la niña, tras identificar los investigadores múltiples contradicciones en su declaración, está bajo investigación por secuestro y privación de libertad e ingresó en prisión preventiva.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció el viernes que el caso ha revelado «fallos» en el sistema judicial y una «disfunción» en el tratamiento de denuncias previas contra el sospechoso. «No podemos aceptar lo que ha pasado; no podemos decir a la familia que todo funcionó bien, porque no es cierto», declaró durante una visita oficial a Montenegro.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió disculpas públicas el mismo día «en nombre de la justicia» a la familia y al conjunto de la ciudadanía, al admitir que «el sistema judicial no protegió a Lyhanna». En una entrevista televisiva, habló de un «fallo masivo» en el seguimiento de las denuncias contra Barella y advirtió de posibles sanciones si se confirman negligencias o malas prácticas profesionales.

El titular de Justicia señaló además que existen alrededor de tres millones de denuncias pendientes de tramitación en comisarías y unidades de gendarmería en Francia, de las cuales unas 70.000 corresponden a violaciones o agresiones sexuales. El ministro anunció su intención de priorizar estos casos y convocó este lunes a los fiscales generales del país en París para analizar la situación.

El lunes por la tarde están previstas manifestaciones ante el Ministerio de Justicia y tribunales en toda Francia en homenaje a la menor, así como en protesta por el tratamiento judicial de su caso y de otros similares. EFE

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