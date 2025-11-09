Padres del rehén retornado: «El Ejército trajo a Hadar de vuelta a esta tierra. Nadie más»

Jerusalén, 9 nov (EFE).- Los padres del soldado fallecido Hadar Goldin, cuyo cuerpo devolvió Hamás este domingo, tras 11 años en Gaza, comparecieron ante los medios de comunicación a las puertas de su vivienda en Kfar Saba (centro) para agradecer a las fuerzas armadas, pero no al Gobierno nacional o la Administración estadounidense como en el caso de otras familias, el retorno de su hijo.

«Hemos logrado esto porque nuestros soldados lucharon para traer guerreros de vuelta del campo de batalla. El Ejército de Israel trajo a Hadar a su tierra. Nadie más», sentenció Simcha Goldin, padre del fallecido, según recoge el comunicado difundido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de cautivos en Gaza.

«Victoria significa traer a casa a los rehenes y traer a casa a nuestros soldados por Israel», continuó.

Leah, madre del fallecido, también reivindicó valores que considera propios de Israel que ambos reivindican y por los que han «sufrido muchas decepciones».

«Gritamos que no debíamos dejar Gaza sin traer de vuelta a Hadar (cuando fue capturado su cadáver, en 2014). Dimos por sentado que el Estado de Israel no deja soldados atrás. Nos ha llevado 11 años traerle a casa a través del Ejército y las fuerzas de seguridad», dijo.

«El primer valor es la amistad y camaradería, el segundo el entierro en Israel y el tercero la dignidad humana. Estos son los valores por los que luchamos. Por desgracia, hemos afrontado muchas decepciones», añadió.

Goldin murió el 1 de agosto de 2014 en Gaza cuando fue emboscado junto a sus compañeros por un grupo de milicianos que emergieron de un túnel en la ciudad sureña de Rafah, donde su cadáver fue hallado este sábado, tras once años. Fue capturado en el marco de la operación «Margen Protector» de Israel en Gaza, en la que murieron más de 2.000 gazatíes.

«Si el 7 de octubre no se convirtió en una llamada de atención para todos en el Estado de Israel, es hora de que nos miréis y nos dejéis explicar por qué es importante y obligatorio luchar por nuestros hijos», sentenció, «gracias por caminar con nosotros todo el camino».

En declaraciones recogidas por el diario israelí Yedioth Ahronoth, Leah Goldin dijo también que el cadáver de Hadar podría haber salido de Gaza durante la pandemia de covid-19 a cambio de vacunas para los gazatíes, algo sobre lo que no dio más detalles.

El grupo islamista Hamás recuperó el sábado en un túnel de Rafah (sur de Gaza) el cadáver del soldado, que entregó a primera hora de este domingo a la Cruz Roja, que a su vez lo puso a disposición del Ejército de Israel.

Tras salir Goldin de Gaza, en el enclave quedan los cuerpos de cuatro rehenes, cuyo retorno a Israel es clave para que el acuerdo de alto el fuego en el enclave evolucione.EFE

