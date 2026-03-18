Padrino López dice que fue un «alto honor» ser ministro de Defensa de Venezuela

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Caracas, 18 mar (EFE).- El general en jefe Vladimir Padrino López se despidió este miércoles del Ministerio de Defensa de Venezuela y aseguró que fue «el más alto honor» de su vida haber ocupado esta cartera de Estado desde 2014, tras ser destituido por la presidenta, Delcy Rodríguez, dos meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

«Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la patria como soldado y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa», dijo en Telegram Padrino López, sustituido por Gustavo González López, un militar sancionado por EE.UU. y la Unión Europea (UE) por violación a derechos humanos. EFE

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