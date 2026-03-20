Padrino y Gómez baten por dos veces el récord venezolano de 400 pero caen eliminados

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Redacción deportes, 20 mar (EFE).- Los venezolanos Kelvis Padrino y Javier Gómez batieron esta mañana el récord de su país de 400 metros, pero no pudieron progresar a las semifinales de los Mundiales de atletismo en pista cubierta de Torun (Polonia).

Javier Gómez fue el primero en rebajar el registro de Venezuela, al marcar 46.96 en la quinta serie de la ronda inicial, y acto seguido en la sexta Padrino recorrió las dos vueltas a la pista en 46.70.

En cambio, estas marcas y sus puestos -había que acabar entre los dos primeros para clasificarse de forma directa- no les permitieron estar en las semifinales de esta tarde. En el caso de Padrino fue por dos centésimas, ya que el último que pasó por cronos, el español Markel Fernández, corrió en 46.68.

Los que sí progresaron fueron el brasileño Matheus Lima, quinto en el cómputo global de la serie con 46.09, y el argentino Elián Larregina, decimotercero con 46.61, su mejor marca de la temporada.

Marcó el mejor tiempo el canadiense Christopher Morales Williams, con 45.51, por delante del checo Tomas Horak (45.89) y del húngaro Attila Molnar (45.93), mientras que el estadounidense Khaleb McRae fue cuarto con 46.09. EFE

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