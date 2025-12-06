Padura denuncia el «cansancio histórico» y la «pérdida de valores morales» en Cuba

3 minutos

Alfonso Fernández

Guadalajara (México), 6 dic (EFE).- El escritor Leonardo Padura lamentó este sábado en entrevista con EFE que el «cansancio histórico» que vive Cuba ha provocado que la sociedad se haya vuelto «más pragmática» y, como consecuencia, se vea «una pérdida de valores morales muy importantes» en la isla, durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en el oeste de México.

«La mierda histórica tiene que ver con el cansancio histórico, de que todo lo que se hace en el país tiene un carácter histórico: desde un congreso de los agricultores hasta un campeonato de béisbol o un discurso. Todo es histórico y esto provoca un enorme cansancio en la gente», aseguró Padura sobre el potente inicio de su nuevo libro.

El escritor cubano presentó ‘Morir en la arena’, su última novela, en la FIL de Guadalajara, la mayor feria editorial del mundo en español, donde también participa en varias charlas y en un homenaje al fallecido Mario Vargas Llosa.

Advirtió, no obstante, de que es «una percepción errónea pensar que porque el sistema político no ha cambiado en 60 años la sociedad cubana no ha cambiado».

«La gente se adecúa a las circunstancias en que vive, es inevitable. Somos capaces de aclimatarnos a muchas cosas. La gente se ha vuelto más pragmática. Porque la vida cotidiana se ha vuelto muy complicada. Cuba es un país en el que escasea todo, entre lo que se incluye la esperanza», agregó el premio Princesa de Asturias de las Letras de 2015.

Durante su estancia en México, Padura, uno de los grandes cronistas de la Cuba contemporánea, recibió el doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad de Guadalajara.

El autor de ‘El hombre que amaba a los perros’ y ‘Pasado perfecto’ remarcó que entre 2021 y 2024 salieron de Cuba alrededor de 1,2 millones de personas, lo que es casi el 10 % de la población, como ejemplo de los grandes cambios en la sociedad de la isla.

«Por eso mi decisión de vivir en Cuba, creo que la cercanía a esa movilidad, a esas esperanzas o frustraciones de una sociedad hay que respirarla de cerca para poder entenderla en toda su dimensión», sostuvo Padura, de 70 años.

Pese a ello, reconoció que «su fidelidad» a Cuba, y a La Habana en particular, «no es correspondida».

«De ahí la ajenitud, un concepto que me he inventado. Los códigos han cambiado, los comportamientos han cambiado, ha habido una pérdida de valores morales muy importantes. El fenómeno de la decencia que era lo que más se estimaba, y era un valor social. Todas esas cosas se han ido perdiendo», lamentó.

La FIL, que concluirá esta domingo, acoge a más de 800 escritores y escritoras, provenientes de 34 países y 20 lenguas, y se espera la asistencia de alrededor de 900.000 personas.

En la edición 39 de este año, en la que Barcelona es la invitada especial, cuenta con la presencia de escritores como el franco libanés Amin Maalouf, el español Javier Cercas, la uruguaya Fernanda Trías, la mexicana Cristina Rivera Garza y el músico español Joan Manuel Serrat. EFE

afs/csr/psh

(foto)