Page reivindica el acuerdo sanitario: «Es cumplir, que no está de moda en la política»

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São Paulo, 14 abr (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, celebró este martes el principio de acuerdo con los sindicatos para recuperar la carrera profesional sanitaria y reivindicó que beneficiará tanto a trabajadores como a pacientes.

«Es cumplir, que no está de moda en la política en general, es cumplir; cumplir, además, en el horizonte que nos habíamos marcado», defendió el dirigente autonómico en declaraciones a los periodistas en la ciudad brasileña de São Paulo.

García-Page se encuentra de visita en Brasil para promocionar Castilla-La Mancha en sectores como el turismo o el vinícola. Este martes acudió a un encuentro en São Paulo entre bodegas manchegas y brasileñas que buscan expandir sus operaciones.

Su visita coincidió con el anuncio de un principio de acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y los sindicatos que contempla que los profesionales sanitarios puedan acceder en el período 2026-2028 a dos grados nuevos de carrera profesional sobre lo que ya tengan reconocido.

El presidente autonómico agradeció a los sindicatos «por su capacidad de negociación, incluso por su aguante y por su paciencia», para llegar a un pacto tras años de movilizaciones.

«Hoy estamos llegando a un acuerdo para miles de trabajadores del sistema sanitario, pero lo más importante es que no lo estamos haciendo con los que teníamos cuando tomé posesión, lo estamos haciendo con casi 13.000 profesionales más», subrayó.

Los sanitarios de Castilla-La Mancha son los únicos en todo el Sistema Nacional de Salud que tienen suspendido ese reconocimiento, desde 2012, por decisión de la administración de la popular María Dolores de Cospedal. Desde entonces, han tenido congelado el reconocimiento de nuevos grados de carrera profesional.

García-Page también destacó que el principio de acuerdo significa cumplir con pacientes, y representa «un síntoma evidente de la salud económica de la región», lo que les ha permitido «abordar objetivos que literalmente eran impensables».

«Y lo estamos consiguiendo incluso sin tener la financiación autonómica actualizada. De manera que sí, confiamos en que tarde o temprano podamos contar con un marco financiero estatal que nos permita después de doce años tener los recursos que en justicia le corresponden», añadió.

En este contexto, indicó que siempre buscaron un acuerdo que «no fuera solo retórica», pues va a comportar un gasto por el hecho de que va acompañado de otras «muchísimas mejoras en el propio sistema».

«Lo hemos alcanzado cuando vimos que hay un escenario financiero que lo pueda hacer viable», dijo.

Preguntado sobre las razones por las que se tardó tanto, García-Page señaló que cuando tomó posesión ordenaron las prioridades y, en este sentido, antes había que «poner en marcha las obras de muchísimos hospitales, comprar muchísima tecnología, e implantar servicios», como el tratamiento oncológico en todas las provincias.

«No hemos engañado nunca a nadie», sostuvo. EFE

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