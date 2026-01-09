Pahlaví pide seguir las protestas en Irán y a Donald Trump que se prepare para intervenir

3 minutos

Redacción Internacional, 9 ene (EFE).- Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, alentó a los ciudadanos iraníes a seguir protestando este viernes y pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esté «preparado» para «intervenir» en el país liderado por el ayatolá Alí Jameneí y «ayuda» al pueblo iraní.

El hijo del último sha de Irán (Mohammad Reza Pahlaví, que reinó hasta la revolución islámica de 1979) ha hecho esas peticiones en sendos mensajes escritos en su cuenta de X este viernes.

Los mensajes llegan un día después de que las autoridades de la República Islámica cortaran el acceso al internet global en Irán como aparente intento por controlar unas protestas que estallaron en Teherán el 28 de diciembre por la situación económica del país, y que pronto se extendieron por un centenar de ciudades y tomaron un cariz político al escucharse consignas contra el régimen del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

Al menos 45 manifestantes, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más resultado heridos en los primeros doce días de protestas, según difundió el jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, que no ha actualizado esos datos un día después.

En X, Reza Pahlaví se mostró «orgulloso» de todas las personas que salieron a las calles de Irán en la noche del jueves, y pidió a quienes dudaron de manifestarse entonces hacerlo este viernes a las 20:00 hora local (16:30 GMT), al tiempo que se mostró seguro de que los iraníes no abandonarán las calles pese a los cortes de internet y comunicaciones.

Después, en un segundo mensaje, el heredero de la dinastía Pahlaví interpeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha venido advirtiendo a Irán de que Washington acudirá «al rescate» si Irán «dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre».

«Señor presidente, esta es una llamada urgente e inmediata para solicitar su atención, apoyo y acción», escribió Pahlaví en un mensaje en el que mencionaba también al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Tras denunciar que los «valientes» iraníes se están enfrentando no solo a las «balas reales», sino también a un bloqueo «total» de las comunicaciones, no hay «internet» ni «telefonía fija», Pahlaví añadió que Ali Jameneí, «temiendo» el fin de su «régimen criminal» a «manos del pueblo», ha amenazado a la gente en las calles con una represión «brutal».

Pahlaví interpretó que el líder supremo de la República Islámica quiere «utilizar» el bloqueo de internet y las comunicaciones para «asesinar a estos jóvenes héroes», y añadió en su mensaje que ha llamado al pueblo a salir a las calles para «luchar por su libertad» y «abrumar» a las fuerzas de seguridad con la gran afluencia, como, aseguró, ocurrió la pasada noche.

El hijo del último sha recalcó a Trump que «el tiempo es esencial»: «El pueblo volverá a salir a las calles dentro de una hora. Le pido que nos ayude. Usted ha demostrado, y yo sé, que es un hombre de paz y un hombre de palabra. Por favor, esté preparado para intervenir y ayudar al pueblo de Irán».

Pahlaví ya llamó al pueblo iraní a protagonizar un «levantamiento» durante la bautizada como ‘guerra de los 12 días’ -un conflicto con Israel a cuenta del programa nuclear iraní-, al tiempo que aseguró que contaba con un plan para establecer un gobierno nacional y democrático. EFE

pcc/rcf