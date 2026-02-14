Pahlaví subraya en Múnich que no tiene intención de llegar al poder ni ponerse la corona

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- Reza Pahlaví, el heredero del sah iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, subrayó este sábado que no desea ocupar el poder en Irán, país que experimentó el mes pasado días convulsos por las protestas contra el régimen de Teherán que fueron reprimidas violentamente.

«Lo dije a mis compatriotas, no estoy postulándome a un cargo ni a un trabajo. No estoy buscando el poder o un título. No quiero ponerme la corona en la cabeza ni ser el próximo presidente», dijo Pahlaví en una rueda de prensa en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).

«Mi único objetivo es ver el día en que la gente iraní pueda finalmente ser capaz de elegir su futuro gobierno democrático. El día que eso ocurra, considero que es el fin de mi misión política en la vida», añadió, y se mostró convencido de contar con el apoyo de los iraníes.

«La gente en Irán cree en mi liderazgo, porque saben que no tengo nada que ganar», abundó el heredero del sah de Irán, quien dijo «no querer nada a cambio» de su compromiso con un cambio político en su país de origen.

Este sábado hay prevista una manifestación en Múnich de apoyo a las protestas de la oposición iraní, y en la rueda de prensa Pahlaví, que vive en el exilio en EE.UU., no pudo confirmar si participará en la concentración.

Pahlaví destacó que cumplirá su promesa de tener un papel de líder en la transición ante un eventual cambio de régimen en el país persa, después de que presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara el viernes que un cambio de régimen en Irán sería «lo mejor que podría pasar».

«Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando. Mientras tanto, hemos perdido muchas vidas», sostuvo Trump al referirse a la represión de las autoridades iraníes.

Trump no precisó a quién le gustaría ver al frente de Irán, aunque aseguró que «hay personas» que podrían asumir el poder si se produjera una transición política.

Pahlaví señaló la víspera en la Conferencia de Múnich que una intervención sería una oportunidad para neutralizar la represión con la que el régimen de los ayatolás reprime a los manifestantes.

«Muchos iraníes dentro y fuera del país quieren una intervención que neutralice el instrumento de represión del régimen que nos dará finalmente una oportunidad», dijo Pahlaví en una conversación con la periodista estadounidense Christiane Amanpour.

«Necesitamos ese apoyo y esa igualdad de condiciones para tener una oportunidad de derrocar a este régimen opresor», insistió.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre por la caída del rial en Teherán, pero pronto se extendieron al resto del país entre llamadas al fin de la República Islámica.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos en la represión de las manifestaciones.

Organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.005 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, y estiman unos 51.000 arrestos. EFE

