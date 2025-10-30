Pakistán acepta prolongar el diálogo con los talibanes en Estambul, según canal paquistaní

Islamabad, 30 oct (EFE).- Pakistán ha aceptado prolongar el proceso de diálogo con el régimen talibán en Estambul tras una petición del país anfitrión, Turquía, un día después de que Islamabad diera por fracasadas las negociaciones, informó este jueves el canal estatal Pakistan TV Digital.

La delegación paquistaní, que tenía previsto regresar a Islamabad, permanecerá en Estambul para reanudar las conversaciones y mantener abierto el canal diplomático tras días de tensión con Kabul, según el medio paquistaní. EFE

