The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Pakistán acoge la primera reunión de la oposición afgana desde la llegada de los talibanes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Islamabad, 29 sep (EFE).- Un grupo de expertos paquistaní cercano al estamento militar del país acogió este lunes la primera reunión de opositores políticos afganos desde la toma del poder por los talibanes en 2021, con el objetivo declarado de fomentar un diálogo inclusivo y sin intención de presionar al gobierno talibán, según los organizadores.

«El diálogo no tiene la intención de presionar al gobierno talibán afgano», confirmó a EFE la Dra. Maria Sultan, presidenta del Instituto de Estabilidad Estratégica del Sur de Asia (SASSI), uno de los organizadores del evento junto con la asociación Mujeres por Afganistán (WFA).

El encuentro titulado ‘Hacia la unidad y la confianza’ y el Proceso de Islamabad, que se celebra los días 29 y 30 de septiembre en la capital paquistaní, espera reunir a diversas figuras políticas y sociales afganas en el exilio, en su mayoría contrarias al régimen talibán, como las activistas por los derechos de las mujeres Fawzia Kofi y Nasir Ahmad Andish.

«El objetivo es promover un diálogo inclusivo y fomentar el entendimiento mutuo y la cooperación duradera entre diversos líderes afganos, incluidas mujeres y hombres, y sus homólogos pakistaníes», informaron el domingo en un comunicado los organizadores de este evento.

También afirmaron que esta iniciativa puede allanar el camino para mejorar las relaciones entre Afganistán y Pakistán, añadiendo que «la paz entre los pueblos conducirá a la paz entre las naciones y, en última instancia, a la paz entre los países».

Este primer encuentro de la oposición afgana se celebra en Pakistán, un país con el que Afganistán mantiene tensiones históricas debido a la disputada Línea Durand, una frontera de 2.600 kilómetros que Kabul nunca ha reconocido formalmente.

Islamabad acusa a los talibanes afganos de ofrecer refugio al grupo Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) y justifica sus incursiones como operaciones de «contraterrorismo», mientras que el gobierno afgano rechaza estas acusaciones y lo denuncian como violaciones de soberanía.

Desde 2021 el cruce de acusaciones se ha intensificado, tras el regreso al poder de los talibanes, con ataques como los de diciembre de 2024, que dejaron decenas de civiles muertos. EFE

aa-mtv/lgm/pddp

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR