Pakistán acogerá diálogo con la oposición afgana pese a advertencias de los talibanes

2 minutos

Islamabad, 20 ago (EFE).- Pakistán acogerá el próximo 25 y 26 de agosto un diálogo regional con destacadas figuras políticas de la oposición afgana en el exilio, encuentro calificado de «enormemente imprudente» por el muñidor estadounidense del pacto de retorno de los talibán, y que se celebrará bajo la sombra de las advertencias lanzadas por los actuales gobernantes.

La conferencia, organizada por el South Asia Strategic Stability Institute University (SASSI), contará con la participación de reconocidos políticos afganos huidos del país, como la activista por los derechos de las mujeres Fawzia Koofi y el exrepresentante de Afganistán ante la ONU, Nasir Ahmad Andisha.

«El pueblo de Afganistán espera que sus voces sean escuchadas. A menos que se incluya al pueblo en el proceso (…) quizás no sea posible una paz duradera», declaró a EFE Maria Sultan, presidenta del SASSI, que subrayó que la reunión busca promover el diálogo civil y «no pretende presionar al gobierno talibán».

Sin embargo, la celebración del encuentro ha sido criticada por el exrepresentante de EE.UU. para Afganistán, Zalmay Khalilzad, el arquitecto del Acuerdo de Doha que selló la retirada de las tropas estadounidenses y la vitoria de los talibanes.

«El aparente apoyo de Pakistán al acoger su conferencia es enormemente imprudente y una provocación intencionada», escribió el exdiplomático en la red social X. «Afganistán y Pakistán tienen un enorme déficit de confianza y cooperación. Este paso de Islamabad solo puede lograr lo contrario. Inmaduro, irresponsable y desafortunado», sentenció.

«Hago un llamamiento a todos los países del mundo que albergan malas intenciones hacia esta tierra (…) En lugar de la injerencia y la confrontación, deberían allanar el camino para un compromiso político y económico con nosotros», declaró el viceprimer ministro, Abdul Ghani Baradar.

Este encuentro en Islamabad con figuras de la oposición ofrecerá, un contrapunto a la cumbre trilateral que el gobierno de facto de los talibanes acoge hoy en Kabul con los ministros de Exteriores de China y Pakistán. EFE

