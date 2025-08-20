The Swiss voice in the world since 1935

Pakistán acogerá diálogo con la oposición afgana pese a advertencias de los talibanes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Islamabad, 20 ago (EFE).- Pakistán acogerá el próximo 25 y 26 de agosto un diálogo regional con destacadas figuras políticas de la oposición afgana en el exilio, encuentro calificado de «enormemente imprudente» por el muñidor estadounidense del pacto de retorno de los talibán, y que se celebrará bajo la sombra de las advertencias lanzadas por los actuales gobernantes.

La conferencia, organizada por el South Asia Strategic Stability Institute University (SASSI), contará con la participación de reconocidos políticos afganos huidos del país, como la activista por los derechos de las mujeres Fawzia Koofi y el exrepresentante de Afganistán ante la ONU, Nasir Ahmad Andisha.

«El pueblo de Afganistán espera que sus voces sean escuchadas. A menos que se incluya al pueblo en el proceso (…) quizás no sea posible una paz duradera», declaró a EFE Maria Sultan, presidenta del SASSI, que subrayó que la reunión busca promover el diálogo civil y «no pretende presionar al gobierno talibán».

Sin embargo, la celebración del encuentro ha sido criticada por el exrepresentante de EE.UU. para Afganistán, Zalmay Khalilzad, el arquitecto del Acuerdo de Doha que selló la retirada de las tropas estadounidenses y la vitoria de los talibanes.

«El aparente apoyo de Pakistán al acoger su conferencia es enormemente imprudente y una provocación intencionada», escribió el exdiplomático en la red social X. «Afganistán y Pakistán tienen un enorme déficit de confianza y cooperación. Este paso de Islamabad solo puede lograr lo contrario. Inmaduro, irresponsable y desafortunado», sentenció.

«Hago un llamamiento a todos los países del mundo que albergan malas intenciones hacia esta tierra (…) En lugar de la injerencia y la confrontación, deberían allanar el camino para un compromiso político y económico con nosotros», declaró el viceprimer ministro, Abdul Ghani Baradar.

Este encuentro en Islamabad con figuras de la oposición ofrecerá, un contrapunto a la cumbre trilateral que el gobierno de facto de los talibanes acoge hoy en Kabul con los ministros de Exteriores de China y Pakistán. EFE

aa-igr/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR