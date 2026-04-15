Pakistán acusa a Afganistan de matar a tres civiles en un nuevo ataque fronterizo
Islamabad, 15 abr (EFE).- Pakistán denunció este miércoles la muerte de tres civiles, una mujer y dos niños, y otros tres heridos graves tras un nuevo bombardeo desde suelo afgano contra una aldea situada en la frontera entre ambos países, un ataque que provocó una respuesta militar del Ejército paquistaní.
«Como resultado del bombardeo, 3 personas de una misma vivienda (una mujer y 2 niños) fueron martirizadas, mientras que otras 3 resultaron gravemente heridas y trasladadas al hospital», declararon las fuerzas de seguridad de Pakistán este miércoles en un comunicado. EFE
dlh-mtv/rcf