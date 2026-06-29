Pakistán acusa a afganos de estar detrás del ataque que elevó la tensión con Kabul

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Islamabad, 29 jun (EFE).- Pakistán acusó este lunes a nacionales afganos de haber participado en el ataque terrorista de Karachi que desencadenó su última ofensiva contra refugios insurgentes en la frontera con Afganistán, en una nueva escalada de tensión con el Gobierno talibán de Kabul.

El Ministerio de Exteriores paquistaní informó en un comunicado de que convocó anoche al encargado de negocios afgano en Islamabad para trasladarle una «fuerte protesta» por el ataque, en el que murieron tres soldados y otros cuatro resultaron heridos, según las autoridades paquistaníes.

Una gestión similar fue realizada por el embajador paquistaní en Kabul, Ubaid-ur-Rehman Nizamani, ante el Ministerio de Exteriores del Gobierno talibán afgano, añadió la nota.

«Estas gestiones se realizaron a la luz del hecho de que nacionales afganos, incluido uno capturado con vida, participaron en este ataque, lo que demuestra una vez más que suelo afgano y ciudadanos afganos continúan siendo utilizados para orquestar ataques terroristas dentro de Pakistán», afirmó el portavoz de Exteriores, Tahir Andrabi.

El ataque de Karachi fue perpetrado este fin de semana por Jamaat-ul-Ahrar, una facción de los talibanes paquistaníes, contra un campamento de la fuerza paramilitar Rangers, según Islamabad.

Pakistán respondió con una ofensiva militar contra supuestos refugios insurgente, y aseguró haber abatido a 29 militantes de estos movimientos.

La acusación llega además en un momento en que las autoridades han intensificado la expulsión de migrantes y refugiados afganos. Desde abril de 2025 más de 1,5 millones de afganos han regresado desde Pakistán, incluidos más de 200.000 deportados, según datos de la OIM.

Islamabad acusa a Kabul de permitir que los talibanes paquistaníes y grupos afines operen desde refugios en Afganistán para lanzar ataques en Pakistán, una acusación que el Gobierno talibán niega y atribuye a la incapacidad paquistaní para controlar su propia seguridad interna. EFE

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