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Pakistán afirma el logro de un «texto definitivo» del acuerdo de paz entre Irán y EEUU

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Nueva Delhi, 12 jun (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que se ha alcanzado un «texto definitivo y consensuado» para un acuerdo de paz entre Irán y EEUU.

«Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos», afirmó Sharif en X. EFE

eel/rcf

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