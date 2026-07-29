Pakistán afirma haber abatido a 32 insurgentes en operaciones en el noroeste y suroeste

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Islamabad, 29 jul (EFE).- El Ejército de Pakistán afirmó este miércoles haber abatido a 32 presuntos insurgentes en operaciones de seguridad en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste del país, y Baluchistán, en el suroeste, regiones fronterizas con Afganistán e Irán y escenario de una creciente violencia armada.

Las operaciones fueron realizadas en las últimas 24 horas contra lo que el Ejército describió como redes del proscrito Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y grupos separatistas baluches, según un comunicado del ala de comunicación militar, ISPR.

De acuerdo con el ISPR, 24 presuntos miembros del TTP murieron durante operaciones de inteligencia y rastreo realizadas durante la noche del martes al miércoles en el distrito de Khyber, en Khyber Pakhtunkhwa.

Otros ocho presuntos insurgentes murieron en operaciones similares en el distrito de Nushki, en Baluchistán, indicó el comunicado.

El Ejército afirmó que durante los operativos fueron recuperadas y destruidas armas, munición y artefactos explosivos improvisados. Además, las operaciones de rastreo continúan para localizar a otros posibles insurgentes en las zonas afectadas.

El Ejército paquistaní utilizó los términos Fitna al Khawarij y Fitna al Hindustan, denominaciones empleadas por Islamabad para referirse al TTP y a grupos separatistas baluches, respectivamente, a los que acusa de contar con apoyo de la India, que rechaza esas acusaciones.

Pakistán ha registrado un aumento de los ataques insurgentes desde que los talibanes afganos retomaron el poder en Kabul en agosto de 2021, especialmente en Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán.

Baluchistán, una provincia rica en recursos naturales y fronteriza con Irán y Afganistán, es escenario desde hace décadas de una insurgencia separatista que denuncia la explotación de sus recursos por parte del Estado paquistaní. EFE

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