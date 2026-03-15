Pakistán afirma haber atacado instalaciones militares en Afganistán

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Pakistán afirmó el domingo que atacó instalaciones militares y «escondites terroristas» en Kandahar, en el sur de Afganistán, en el marco de una escalada con el país vecino.

Fuerzas pakistaníes «destruyeron infraestructura de apoyo y depósitos de equipo en Kandahar, utilizados por los talibanes afganos y terroristas contra civiles pakistaníes inocentes», señalaron fuentes de seguridad en Islamabad, bajo condición de anonimato.

La ofensiva se produce en medio de nuevas tensiones entre ambos países.

Desde hace meses, Islamabad acusa a Afganistán de dar cobijo al grupo de milicianos talibanes pakistaníes conocidos como TTP, responsable de numerosos atentados mortales en Pakistán, así como del grupo Estado Islámico en Khorasan (EI-K), lo que las autoridades afganas niegan.

Habitantes de Kandahar indicaron a la AFP que vieron aeronaves militares sobrevolando la urbe, donde reside recluido el líder supremo de los talibanes afganos, Haibatulá Ajundzadá.

«Unos aviones militares sobrevolaron una montaña donde hay una base militar y a continuación se produjo una explosión», afirmó uno de ellos, añadiendo que había visto llamas elevándose desde el lugar.

En tanto, el portavoz del Gobierno talibán, Zabihulá Mujahid, declaró a la AFP que los ataques alcanzaron «un centro de rehabilitación para toxicómanos» y «un contenedor vacío» en una montaña donde los soldados se refugian del sol, sin causar víctimas.

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