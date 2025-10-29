Pakistán afirma que diálogo de paz con Afganistán fracasó

Pakistán afirmó el miércoles que las negociaciones para una tregua duradera con Afganistán «no lograron alcanzar una solución viable», y advirtió que su país tomará acciones para proteger a su población.

«Lamentablemente la parte afgana no dio garantías, sigue desviando del tema central y recurrió al juego de culpas, evasión y artimañas», afirmó en X el ministro de Información, Ataulah Tarar, después de cuatro días de conversaciones en Estambul con mediación de Catar y Turquía.

«El diálogo, por lo tanto, fracasó en generar una solución viable», agregó.

Las conversaciones de Estambul buscaron afianzar la paz entre los dos vecinos del sur de Asia que han tenido enfrentamientos fronterizos mortales luego de explosiones registradas el 9 de octubre en Kabul, que las autoridades talibanas atribuyeron a Pakistán.

Las relaciones entre los dos países se deterioraron en los últimos años por acusaciones de Islamabad de que Afganistán da guarida a grupos militantes pakistaníes.

Tarar afirmó que Pakistán dialogó con Afganistán en un espíritu de paz, pero acusó a Kabul de apoyar a «terroristas» enemigos de su país.

«Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestra gente de la amenaza del terrorismo», agregó Tarar, quien prometió «aniquilar a los terroristas, sus santuarios, sus cómplices y patrocinadores».

No hubo un pronunciamiento inmediato de parte de Afganistán.

