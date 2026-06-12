Pakistán afirma que el logro de un «texto definitivo» del acuerdo de paz entre Irán y EEUU
Nueva Delhi, 12 jun (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que se ha alcanzado un «texto definitivo y consensuado» para un acuerdo de paz entre Irán y EEUU.
«Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos», afirmó Sharif en X. EFE
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