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Pakistán afirma que hay «avances alentadores» para un acuerdo final entre EE. UU. e Irán

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Islamabad, 23 may (EFE).- Pakistán afirmó este sábado que las negociaciones mantenidas en las últimas 24 horas en Teherán han dado como resultado avances significativos hacia un «entendimiento final» entre Irán y Estados Unidos.

«Las intensas negociaciones mantenidas durante las últimas 24 horas han dado como resultado avances alentadores hacia un entendimiento final», declaró la oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR) en un comunicado, al concluir la visita de mediación del jefe del Ejército, Asim Munir, a la capital iraní. EFE

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