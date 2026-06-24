Pakistán anuncia que la próxima semana seguirán las reuniones técnicas entre EEUU e Irán

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Islamabad, 24 jun (EFE).- Pakistán anunció este miércoles que las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán se reanudarán a principios de la próxima semana, sin precisar el lugar de los encuentros, en un anuncio que llega justo después de que Teherán diera por concluida una primera fase de diálogo en Suiza.

«Las conversaciones técnicas están en marcha y se reanudarán la próxima semana, probablemente el lunes o el martes. Este es un receso temporal y las conversaciones continuarán», declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, durante una rueda de prensa semanal. EFE

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