Pakistán anuncia texto final para la paz Irán-EE.UU. tras anuncios de acuerdo inminente

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Redacción Internacional, 12 jun (EFE).- Tras varios días de incertidumbre, versiones contradictorias y hasta ataques recíprocos, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes un «texto definitivo y consensuado» para el acuerdo de paz entre Irán y EEUU.

Fuentes del gobierno estadounidense habían avanzado la posibilidad de un acuerdo inminente que podría firmarse «en los próximos días», mientras que también Irán, por medio de su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, admitió que un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra «nunca ha estado tan cerca».

EE.UU. espera firmar el acuerdo próximamente

Estados Unidos espera firmar «en los próximos días» un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría los «objetivos principales» del presidente estadounidense, Donald Trump, como reabrir el estrecho de Ormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní, según declaró un alto cargo de la Administración.

«Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta», declaró bajo condición de anonimato un funcionario en una llamada con periodistas, en la que dijo que confía en un 85 % en que se podrá firmar el acuerdo.

Esta fuente declaró que el borrador de acuerdo «cumple con los objetivos centrales que el presidente de Estados Unidos estableció» al iniciar la guerra contra Irán el pasado febrero y pone a Washington «en una posición muy, muy favorable».

El alto cargo explicó que el acuerdo reabriría el estrecho de Ormuz y conduciría «al desmantelamiento del programa nuclear iraní», además de permitir a Estados Unidos hacerse cargo del uranio enriquecido por la República Islámica para su destrucción.

Frente a ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió prudencia pero confesó que las declaraciones son alentadoras de cara a lograr el final de un conflicto que comenzó el 28 de febrero con los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán y que entró en un inestable alto el fuego el 8 de abril.

Irán: la paz «nunca ha estado tan cerca»

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que un «memorando de entendimiento» con Estados Unidos «nunca ha estado tan cerca» e indicó que los detalles del mismo se compartirán «en el momento oportuno».

«El Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca. A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido. De acuerdo con nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se compartirán con el público en el momento oportuno», declaró Araqchí en un mensaje en X.

A pesar de que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Washington y Teherán habían alcanzado un «gran acuerdo» que tal vez se firmaría este mismo fin de semana en Europa, los medios estadounidenses e iraníes diferían del contenido del mismo.

Pakistán anuncia un «texto definitivo»

Finalmente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que se ha alcanzado un «texto definitivo y consensuado» para el acuerdo de paz entre Irán y EEUU., también a través de un mensaje en X.

«Podemos confirmar que se ha alcanzado un texto definitivo y consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está colaborando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos», afirmó Sharif en la red social.

«La paz nunca ha estado tan cerca como ahora», agregó el jefe del Gobierno paquistaní.

Subida generalizada de las bolsas

Las bolsas europeas celebraron el principio de acuerdo anunciado por Estados Unidos para poner fin al conflicto con Irán con subidas en el entorno del 2 % en sus parqués.

El IBEX 35, la bolsa española, fue la plaza europea que más subió, con un avance del 2,59 % que llevó al selectivo español un nuevo récord al cierre, en los 18.764,4 puntos.

En el conjunto de la región, el índice de referencia Euro Stoxx 50 se anotó un avance del 2,16 %, impulsado por el optimismo generalizado en el Viejo Continente.Amtes

Antes que en Europa, las bolsas asiáticas también habían cerrado con destacadas subidas, impulsadas por el mismo optimismo, y el Kospi surcoreano lideró la región con un aumento del 4,63 %.

En la misma línea, el petróleo brent, de referencia en Europa, cayó un 3,37 % hasta 87,33 dólares el barril, mientras que el Texas WTI, de referencia en EE.UU. bajó un 3,23 % para terminar en 84,88 dólares. EFE

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