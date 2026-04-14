Pakistán asegura el apoyo de la UE para una segunda ronda de paz entre Irán y EE. UU.

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Islamabad, 14 abr (EFE).- El Gobierno de Pakistán sumó este martes el respaldo de la Unión Europea (UE) para asegurar una segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos, en un esfuerzo por mantener la tregua mientras el bloqueo naval de Washington sitúa el precio del petróleo en torno a los 100 dólares por barril.

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, mantuvo una conversación telefónica con el canciller paquistaní, Ishaq Dar, para coordinar el seguimiento de los contactos celebrados el pasado fin de semana en Islamabad.

Según la cancillería paquistaní, Dar detalló a la representante europea el encuentro directo entre el vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

«Ambas partes destacaron la necesidad de mantener el diálogo y la diplomacia para la resolución del conflicto», informó un comunicado de la cancillería paquistaní.

El apoyo de la UE se añade a los contactos de Islamabad con China, Reino Unido y Japón. El primer ministro, Shehbaz Sharif, afirmó ante su Gabinete que el alto el fuego sigue en pie y que se están realizando esfuerzos para resolver los asuntos pendientes antes de que la tregua de 14 días expire el próximo 22 de abril.

Todo esto bajo la presión de un mercado de crudo que, tras el anuncio del bloqueo estadounidense sobre los buques iraníes, ha vuelto a repuntar esta semana hasta rondar los 100 dólares, una cifra que China calificó hoy de «irresponsable».

Por su parte, Irán ha condicionado la seguridad en el Estrecho de Ormuz a su capacidad para exportar crudo y ha cifrado en 270.000 millones de dólares sus pérdidas preliminares de guerra, cantidad que pretende incluir en la agenda de negociación.

Pese a que la delegación estadounidense abandonó Pakistán tras presentar una «oferta final», fuentes diplomáticas próximas a las conversaciones confirmaron a EFE que los canales de comunicación permanecen abiertos.

En paralelo, Reino Unido y Francia avanzan en la organización de una cumbre para establecer una misión naval defensiva en la zona, mientras Arabia Saudí y Catar urgen a consolidar un acuerdo antes de que venza el cese de hostilidades. EFE

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