Pakistán bombardea Kabul y ataca depósitos de combustible en Afganistán

Kabul, 13 mar (EFE).- Los talibanes denunciaron este viernes que Pakistán bombardeó Kabul y otras zonas de Afganistán y atacó un depósito de combustible vinculado a la aviación civil en el sur del país, en una nueva escalada tras semanas de enfrentamientos entre ambos países.

«El régimen militar paquistaní ha bombardeado nuevamente Kabul, Kandahar, Paktia, Paktika y algunas otras zonas. En algunos lugares atacaron viviendas de civiles, lo que ha provocado la muerte de mujeres y niños», escribió en X el portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid. EFE

