Pakistán bombardea presuntas instalaciones de los talibanes en Kabul y Kandahar

1 minuto

Islamabad, 15 oct (EFE).- El Ejército de Pakistán bombardeó este miércoles presuntos escondites de los talibanes afganos y de la insurgencia cercana a los fundamentalistas en Kabul y en Kandahar, según fuentes de seguridad paquistaníes.

«Pakistán llevó a cabo ataques de precisión en las provincias de Kandahar y Kabul exclusivamente contra escondites de los talibanes afganos y de Khawarij», dijeron las fuentes de seguridad a los medios.

Anteriormente, se habían reportado dos fuertes explosiones en Kabul y el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, atribuyó al estallido de un camión cisterna una de ellas. EFE

