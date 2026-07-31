Pakistán busca a 10 montañistas desaparecidos en uno de los picos más altos del mundo

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Islamabad, 31 jul (EFE).- Pakistán ha puesto en marcha una operación de búsqueda y rescate para localizar a diez alpinistas desaparecidos en el Broad Peak, de 8.047 metro de altura y ubicado en la cordillera del Karakórum, tras una avalancha ocurrida el día anterior, informó este viernes el Club Alpino de Pakistán (ACP).

«Se han desplegado dos helicópteros de rescate de la Aviación del Ejército de Pakistán, con personal de rescate y equipo especializado adicional, para apoyar la operación de búsqueda y rescate en curso», señaló el ACP en un comunicado, añadiendo que las condiciones son difíciles por la gran altitud.

El club informó la víspera de que había recibido noticias «muy preocupantes» sobre una avalancha que alcanzó al equipo de montañistas, liderado por el reconocido escalador Nirmal Purja. El nepalí es famoso por haber escalado las 14 montañas del mundo de más de 8.000 metros en poco más de seis meses en 2019.

El resto del grupo está compuesto por el paquistaní Sohail Sakhi, la omaní Nadhira Al Harthy, la estadounidense Mallory Geis, el chino Wang Zhong y los nepalíes Pur Bahadur Gurung, Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Nawang Thindu Sherpa y Gyalu Sherpa.

Según el club, todo el equipo permanece incomunicado desde que se produjo la avalancha.

El Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, es la duodécima montaña más alta del mundo y la tercera de la cordillera del Karakórum, después del K2 y el Gasherbrum I. La montaña se alza entre la frontera de Pakistán y China, a lo largo del borde del glaciar Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán.

El Broad Peak debe su nombre a su característica más distintiva: una cresta cimera inusualmente larga y extensa que se prolonga a lo largo de unos 2 kilómetros.

Esta cresta alargada confiere a la montaña una silueta ancha y vasta cuando se contempla desde la distancia, diferenciándola de los perfiles más afilados y piramidales de muchos picos vecinos como el K2, situado a tan solo 8 kilómetros de distancia. EFE

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