Pakistán busca a los responsables de los ataques separatistas que dejaron más de 190 muertos

Las fuerzas de seguridad de Pakistán buscan este domingo a los responsables de una serie de ataques separatistas en distintos puntos de la provincia de Baluchistán, que dejaron más de 190 muertos.

Los ataques del sábado apuntaron a bancos, cárceles, comisarías e instalaciones militares.

El balance es de al menos 31 civiles y 17 miembros de los servicios de seguridad fallecidos, según Sarfraz Bugti, el ministro principal de Baluchistán, a los que hay que sumar al menos 145 atacantes muertos.

Además el subcomisionado del distrito de Nushki habría asido secuestrado, dijo a la AFP un funcionario.

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), el grupo separatista más activo de la provincia, reivindicó los ataques en un comunicado enviado a la AFP.

La organización, considerada como «terrorista» por Estados Unidos, afirmó que atacó instalaciones militares así como a agentes de la policía y de la administración civil con tiroteos y atentados suicidas.

El servicio de internet móvil lleva más de 24 horas bloqueado en toda la provincia, donde hay carreteras cortadas y los trenes no circulan.

En la ciudad de Quetta, la capital de Baluchistán, las principales calles y comercios estaban desiertos el domingo y la población seguía en sus hogares por miedo. En varías calles se veían fragmentos de metal y vehículos destrozados.

«Cualquiera que salga de casa no tiene garantía de regresar sano y salvo. Existe un miedo constante sobre si volverán ilesos», dijo a la AFP Hamdullah, un comerciante de 39 años que usa un solo nombre.

Según el ministro principal de la provincia, todos los distritos atacados vuelven a estar en seguridad este domingo.

«Los estamos persiguiendo, no los dejaremos escapar tan fácilmente. Nuestra sangre no es tan barata. Los perseguiremos hasta sus refugios», dijo en una rueda de prensa.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, aseguró sin dar pruebas que el ataque tuve el apoyo de India.

«No perdonaremos a ningún terrorista involucrado en estos incidentes», declaró tras llegar a Quetta.

– Ataques a plena luz del día –

Desde hace décadas Pakistán enfrenta una insurgencia separatista en Baluchistan, una provincia rica en minerales fronteriza con Afganistán e Irán.

Los isurgentes llevan a cabo frecuentes ataques armados contra las fuerzas de seguridad, los extranjeros y los pakistaníes procedentes de otras regiones.

Baluchistán es la provincia más pobre y extensa de Pakistán y los separatistas acusan al gobierno pakistaní de explotar su gas natural y sus de la provincia sin que la población se beneficie de ello.

Los ataques del sábado se produjeron un día después de que el ejército informara de la muerte de 41 insurgentes en dos operaciones separadas en la provincia.

Los insurgentes difundieron un vídeo en el que su líder, Bashir Zaib, lidera unidades armadas en motocicleta. Otro video muestra al que sería el subcomisionado secuestrado.

«Fue uno de los ataques más audaces en la región en los últimos años, ya que, a diferencia de otros atentados, tuvo lugar a plena luz del día», señaló Abdul Basit, de la S. Rajaratnam School of International Studies en Singapur.

Varios vídeos del BLA muestran a mujeres insurgentes y según el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, al menos una de las atacantes suicidas era una mujer joven.

