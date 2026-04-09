Pakistán busca el respaldo de la UE y potencias mundiales para salvar la tregua

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Islamabad, 9 abr (EFE).- El Gobierno de Pakistán mantuvo este jueves consultas de alto nivel con líderes de la Unión Europea y potencias mundiales para asegurar la viabilidad de las negociaciones de paz del próximo sábado, ante las amenazas que ponen en riesgo la tregua de 14 días entre EE.UU e Irán.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y su ministro de Exteriores, Ishaq Dar, sostuvieron llamadas con el presidente francés, Emmanuel Macron, y la alta representante de la UE, Kaja Kallas, entre otros mandatarios, para evitar el colapso del diálogo entre Washington y Teherán.

«Pakistán seguirá colaborando con sus socios y amigos, incluida Francia, para garantizar que esta oportunidad conduzca a una paz duradera», escribió en X el primer ministro paquistaní tras la llamada con el líder francés.

Ambos, dijo Sharif, comparten «la profunda preocupación por la agresión que se está produciendo en el Líbano y la urgente necesidad de poner fin a la violencia», agregó el comunicado del mandatario paquistaní.

La movilización de Islamabad coincide con la advertencia de Teherán de no dialogar si continúan los ataques israelíes sobre el Líbano.

Por su parte, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ratificó el apoyo de la UE a la mediación de Pakistán y enfatizó que el cumplimiento total del cese al fuego es la única garantía para que las conversaciones previstas en menos de 48 horas sean viables.

La ofensiva diplomática de Islamabad también alcanzó a países como Arabia Saudí, Australia, Alemania, España, Canadá, Sudáfrica o Rumanía.

La ministra de Canadá, Anita Anand, junto a otros países como Uzbekistán confirmaron que mantienen contactos frecuentes con la diplomacia paquistaní para coordinar los preparativos logísticos de las nuevas negociaciones, que tienen previsto arrancar en menos de 48 horas. EFE

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