Pakistán celebra la tregua en el Líbano en plena labor de mediación

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Islamabad, 17 abr (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, celebró este viernes el alto el fuego en el Líbano como un triunfo diplomático para la mediación entre Estados Unidos e Irán, justo cuando Islamabad intenta cerrar una nueva ronda de diálogo.

«Doy la bienvenida al anuncio de un alto el fuego en el Líbano, facilitado a través de los audaces y sagaces esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente Donald Trump», dijo Sharif en la red social X, donde expresó su esperanza de que la medida «allane el camino para una paz sostenible».

Para Islamabad, el cese de hostilidades en el Líbano elimina el principal escollo que impidió alcanzar un acuerdo el pasado sábado y despeja el camino para que Washington y Teherán retomen formalmente el diálogo en suelo paquistaní.

Este anuncio coincide con la fase final de la gira oficial de Sharif por Arabia Saudí, Catar y Turquía, centrada en recabar apoyos para el proceso de mediación. Al mismo tiempo, el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, se encuentra en Teherán manteniendo reuniones de alto nivel con las autoridades iraníes.

La tregua en el Líbano, que el Ejército libanés ya ha denunciado como violada por ataques intermitentes de Israel, llega cinco días después de que las conversaciones de Islamabad entre Washington y Teherán terminaran sin acuerdo.

Aquella ronda encalló, entre otros puntos, por las discrepancias sobre si el cese de hostilidades debía incluir al Líbano.

La diplomacia paquistaní trabaja ahora para concretar el regreso de las delegaciones a la mesa de negociación antes de que el próximo 22 de abril expire el alto el fuego técnico de dos semanas pactado entre ambas potencias.EFE

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