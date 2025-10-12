Pakistán cierra los pasos fronterizos con Afganistán tras enfrentamientos

3 minutos

Islamabad, 12 oct (EFE).- Pakistán ha cerrado los pasos fronterizos con Afganistán tras enfrentamientos ocurridos anoche con fuerzas del vecino país en la línea divisoria común, informaron a EFE fuentes de seguridad.

«Pakistán ha cerrado todos los cruces fronterizos con Afganistán, incluido el paso fronterizo de Torkham en (la provincia de) Khyber Paktunkhwa y Chaman en Baluchistán» dijo este domingo un funcionario de seguridad paquistaní.

Según la fuente, los disparos de represalia por parte de Pakistán continúan en algunos puestos de la frontera con Afganistán.

Los cruces fronterizos han sido cerrados para todo tipo de tráfico, movimiento de peatones, vehículos comerciales y refugiados, dijo el funcionario, añadiendo que no se dio un cronograma sobre cuánto tiempo permanecerán cerrados los puntos de cruce.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes y los guardias fronterizos talibanes afganos intercambiaron disparos en la frontera anoche después de que las fuerzas paquistaníes afirmaran que las fuerzas afganas recurrieron a disparos «no provocados» a lo largo de la Línea Durand.

El Ministerio de Defensa de Afganistán dijo que sus fuerzas armadas llevaron a cabo operaciones de represalia contra las fuerzas de seguridad paquistaníes a lo largo de la frontera en respuesta a las «repetidas violaciones» del territorio y el espacio aéreo afganos por parte del Ejército paquistaní.

Ninguno de los dos países ha proporcionado detalles sobre cuántos soldados de sus filas han muerto en los enfrentamientos. El Servicio de Relaciones Públicas Interservicios (ISPR) del Ejército de Pakistán, su ala mediática, aún no ha emitido ningún comunicado sobre los enfrentamientos de anoche.

Según fuentes de seguridad paquistaníes, los talibanes afganos que permanecían en 19 puestos fronterizos anoche «han sido asesinados o han huido del lugar».

Las fuerzas paquistaníes lanzaron un ataque «exitoso» en el campamento Durrani, en el cuartel general del batallón del campamento Manujba y Manujba-2, en el cuartel general de Ghaznali en el sector Noshki, y los destruyeron por completo, según esas mismas fuentes

«También se informó de la muerte de decenas de soldados talibanes e insurgentes khawarij apostados en los campamentos y cuarteles generales», añadieron.

Las fuentes precisaron que el Ejército de Pakistán ocupó un importante puesto afgano en el sector de Zhob y destruyó un vehículo blindado de transporte personal tipo Humvee.

Según Islamabad, una posición de tanques afganos desplegada en las montañas frente al distrito paquistaní de Kurram también fue atacada y varios blindados fueron destruidos.

«El cuartel general del segundo batallón de los talibanes afganos en la zona de Brabcha, desde donde los khawarij y los terroristas de Fitna-al-Hindustan fueron lanzados hacia Pakistán, también fue atacado», afirmaron.

El Ejército de Pakistán utiliza el término khawarij («que abandonó el Islam»), para referirse a los insurgentes pertencientes al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, a quienes acusa de representar a la India.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se deterioraron tras la toma de poder de Kabul por parte de los fundamentalistas en agosto de 2021, tras la salida de las tropas estadounidenses del país y la caída del Gobierno republicano.

El Gobierno paquistaní culpa a los talibanes afganos de proporcionar refugio al TTP -hermanos ideológicos de los fundamentalistas de Kabul- para perpetrar atentados en Pakistán.

Kabul niega estas acusaciones. EFE

aa-jgv/amg