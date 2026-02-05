Pakistán cierra operación tras la ofensiva insurgente baluchi con un saldo de 274 muertos



Islamabad, 5 feb (EFE).- El Ejército de Pakistán dio este jueves por concluidas sus operaciones de seguridad en la provincia de Baluchistán tras una de las mayores ofensivas insurgentes en años, que ha dejado un balance final de 274 fallecidos, en su mayoría presuntos insurgentes abatidos durante la respuesta militar a los ataques del pasado fin de semana.

El desglose oficial ofrecido este jueves por el ala de medios del Ejército (ISPR) incluye a 216 insurgentes abatidos, 36 civiles y 22 miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo tanto la respuesta a los ataques iniciales como las operaciones militares de «limpieza» iniciadas el pasado 29 de enero.

Militantes armados del Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) lanzaron el sábado pasado ataques coordinados en al menos 12 puntos de esta provincia del suroeste, dirigidos contra fuerzas de seguridad, civiles e infraestructuras, incluyendo escuelas, bancos y mercados, en una de sus mayores operaciones hasta la fecha.

El ISPR señaló en un comunicado que su denominada «Operación Radd-ul-Fitna-1» consistió en una serie de acciones coordinadas, rápidas y basadas en inteligencia contra elementos terroristas «patrocinados por la India» que buscaban perturbar la paz atacando a civiles, incluyendo mujeres y niños.

Pakistán califica a los insurgentes como ‘Fitna al-Hindustan’ porque considera que actúan bajo las órdenes de Nueva Delhi, una acusación que el Gobierno indio niega sistemáticamente.

«Como resultado de estos enfrentamientos bien coordinados y de las posteriores operaciones de despeje, 216 terroristas han sido enviados al infierno, degradando significativamente el liderazgo, las estructuras de mando y control y las capacidades operativas de las redes terroristas», aseguró el ala de medios.

El mando militar precisó que las operaciones se iniciaron el 29 de enero, dos días antes de que los insurgentes lanzaran su ofensiva, y que en esa fase inicial murieron 41 militantes, tras lo cual la respuesta «agresiva y firme» de las fuerzas de seguridad logró frustrar el resto de ataques.

Las Fuerzas Armadas reiteraron que continuarán con las operaciones hasta la eliminación completa de las amenazas.

Por su parte, el BLA afirmó en un comunicado que su «Operación Herof 2.0», la ofensiva central de los últimos días, cumplía su quinto día manteniendo el control en varios frentes, y aseguró haber matado a 310 efectivos de seguridad, y reconociendo únicamente 46 bajas en sus filas, cifras que no han podido ser verificadas de forma independiente. EFE

