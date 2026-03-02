Pakistán cifra en 415 los talibanes muertos y reporta 46 bombardeos en Afganistán

2 minutos

Islamabad, 2 mar (EFE).– El Gobierno de Pakistán aseguró que 415 combatientes talibanes han muerto y ha bombardeado 46 posiciones dentro del territorio afgano como parte de su actual guerra transfronteriza con Kabul, bautizada oficialmente como ‘Operación Ghazb lil Haq’ (La Ira por la Verdad).

Según el balance de daños, difundido por el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, las fuerzas paquistaníes han causado además más de 580 heridos en las filas del Gobierno de Kabul.

El informe oficial subraya daños a la infraestructura fronteriza y militar del régimen talibán, con la destrucción de 182 puestos de control afganos y haber capturado otros 31 durante los combates.

Asimismo, Islamabad reclama la destrucción de 185 tanques, vehículos blindados y piezas de artillería mediante un despliegue táctico que incluyó, según el documento, ataques aéreos efectivos sobre 46 localizaciones distintas en el interior de Afganistán.

El desarrollo de esta ofensiva transfronteriza fue uno de los ejes centrales de una reunión de seguridad de alto nivel celebrada este domingo en Islamabad, informó el Gobierno paquistaní en un comunicado independiente.

El encuentro, presidido por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, contó con la participación de la plana mayor del Gobierno y del jefe del Ejército, el general Asim Munir, quienes revisaron en detalle la situación en Afganistán y las medidas militares desplegadas en la región.

Ninguna de las cifras de bajas o daños materiales proporcionadas por las autoridades paquistaníes ha podido ser verificada de forma independiente debido al estricto bloqueo informativo y a la imposibilidad de acceder a la zona de conflicto. EFE

aa-igr/jgb