Pakistán cifra en 800 millones semanales el costo petrolero por conflicto en Medio Oriente

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Islamabad, 29 abr (EFE).- La factura semanal de importación de petróleo de Pakistán se ha disparado de 300 a 800 millones de dólares debido a la crisis global desencadenada por la guerra en Irán, una escalada que presiona la frágil balanza de pagos del país asiático, informó este miércoles el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

«Si hace una semana nuestra factura era de 300 millones de dólares, hoy ha alcanzado los 800 millones de dólares», advirtió Sharif ante el gabinete federal, al tiempo que aseguró que las autoridades supervisan el consumo y también se están manteniendo consultas para ampliar los subsidios a los combustibles.

Pese a esta asfixia financiera, Sharif destacó que Pakistán ha logrado evitar el racionamiento de carburantes y mantener estables sus reservas federales, incluso tras afrontar la devolución de una deuda de 3.450 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos y el pago de 1.400 millones en eurobonos durante este mes.

Este equilibrio ha sido posible gracias al rescate de Arabia Saudí, que transfirió recientemente un depósito de 3.000 millones de dólares y acordó ampliar su línea de crédito existente de 5.000 millones por tres años más.

«Nuestros préstamos bilaterales vencidos de 3.500 millones de dólares han sido pagados. Nuestras reservas federales también están al mismo nivel (…) Por esto, estamos muy agradecidos a nuestro respetado hermano, el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, y al rey de Arabia Saudí», declaró Sharif.

El primer ministro paquistaní repasó las gestiones de Islamabad en la crisis de Oriente Medio y reivindicó el impacto de la primera ronda de negociaciones acogida por el país entre el 11 y el 12 de abril. «Tras esto, se anunció una extensión del alto el fuego», señaló en referencia a la declaración emitida el 21 de abril por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Sharif se refirió asimismo a las dos recientes visitas a Pakistán del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y reveló que este se comprometió a dar retorno a sus propuestas de mediación antes de volar de regreso a Teherán.

«Le daré una respuesta después de mantener consultas con los dirigentes iraníes», citó el primer ministro sobre las palabras de Araghchi. EFE

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