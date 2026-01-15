Pakistán confía en que EE.UU. levante «pronto» la suspensión de visados de inmigración

Islamabad, 15 ene (EFE).- Pakistán expresó este jueves su esperanza de que Estados Unidos reanude «pronto» la tramitación de visados de sus nacionales, después de que el presidente Donald Trump ordenara una revisión del sistema migratorio que ha paralizado el proceso para 75 países.

«Entendemos que se trata de un proceso interno en curso de revisión del sistema y de las políticas migratorias de Estados Unidos, y esperamos que el procesamiento habitual de los visados de inmigrante se reanude pronto», afirmó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi.

El Departamento estadounidense de Estado anunció el miércoles que suspenderá la emisión de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, incluido Pakistán, a partir del 21 de enero.

Explicó que la decisión forma parte de una revisión de sus políticas migratorias para garantizar que los solicitantes procedentes de países considerados de «alto riesgo» no dependan de ayudas públicas ni se conviertan en una carga para el sistema estadounidense.

Andrabi añadió que Pakistán mantiene contactos con las autoridades estadounidenses para conocer más detalles sobre la aplicación de la decisión.

La suspensión podría retrasar los planes de viaje y trabajo de miles de paquistaníes que cada año solicitan visados de inmigrante a Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en Islamabad no había respondido a las consultas sobre cuántas solicitudes se verían afectadas por la medida al cierre de esta información.

El portavoz también se refirió a la decisión de Washington de imponer un arancel del 25 % a los países que mantengan relaciones comerciales con Teherán y las amenazas de posibles acciones militares, y señaló que Pakistán seguirá comerciando con otros países de acuerdo con las normas del comercio y del derecho internacional.

«Pakistán mantiene relaciones comerciales con otros países siguiendo las normas del comercio internacional y, por supuesto, el derecho internacional aplicable a esas transacciones», subrayó Andrabi.

Asimismo, afirmó que Islamabad está siguiendo de cerca la evolución de la situación en Irán y subrayó la importancia del país vecino como actor relevante de la comunidad internacional.

Pakistán, concluyó, espera que prevalezcan la paz y la estabilidad y reiteró su apoyo a los esfuerzos encaminados a una resolución pacífica de la situación. EFE

