Pakistán confirma «entre 15 y 20» afganos muertos en choques en la frontera con Afganistán

Islamabad, 15 oct (EFE).- El Ejército de Pakistán confirmó «entre 15 y 20» afganos muertos este miércoles en nuevos enfrentamientos en su frontera con Afganistán, acusando a las fuerzas talibanes de haber iniciado las hostilidades con un «ataque no provocado».

«En las primeras horas del 15 de octubre, los talibanes afganos llevaron a cabo un cobarde ataque en cuatro ubicaciones del área de Spin Boldak. El ataque fue repelido de manera eficaz», aseguró en un comunicado el ISPR, el ala de medios del Ejército paquistaní.

Islamabad, que de momento no ha informado sobre bajas propias, cifró en «entre 15 y 20» el número de combatientes afganos muertos durante los enfrentamientos de hoy, que marcan una escalada en la tensión bilateral.

El Gobierno talibán había acusado anteriormente a Pakistán de bombardear zonas fronterizas en la provincia de Kandahar, causando al menos la muerte de 12 civiles e hiriendo a más de un centenar de personas en Afganistán.

«Las insinuaciones de que el ataque fue iniciado por Pakistán son escandalosas y rotundamente falsas, al igual que las afirmaciones de haber capturado puestos u equipos paquistaníes», dijo el ISPR.

Los fundamentalistas aseguraron que «un gran número de militares invasores paquistaníes han sido abatidos», por el momento Islamabad no ha confirmado fallecimientos en sus filas.

El Ejército de Pakistán aseguró que sus fuerzas «se mantienen firmes» y que «todos los actos de agresión serán respondidos con plena fuerza».

Los choques armados entre ambos países se han intensificado en los últimos días. El pasado sábado Pakistán acusó a Afganistán de ataques «no provocados», mientras que el Gobierno talibán aseguró que se trató de una operación en represalia por bombardeos paquistaníes en su territorio.

Pakistán informó de 23 soldados paquistaníes muertos, mientras que las autoridades afganas reconocieron al menos nueve fallecidos en sus filas.

El lunes y el martes la situación permaneció en calma en las zonas fronterizas de ambos países.

Desde la caída de Kabul en 2021, las relaciones entre Afganistán y Pakistán atraviesan su momento más tenso en años. Islamabad acusa a Kabul de ofrecer refugio al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras que el Gobierno talibán niega las acusaciones y denuncia incursiones paquistaníes a lo largo de la frontera común. EFE

