Pakistán confirma choques en la frontera y acusa a los talibanes de un «cobarde ataque»

Islamabad, 15 oct (EFE).- El Ejército de Pakistán confirmó este miércoles los nuevos enfrentamientos en su frontera con Afganistán y, en su primera declaración sobre el suceso, acusó a las fuerzas talibanes de haber iniciado las hostilidades con un «ataque no provocado».

«En las primeras horas del 15 de octubre, los talibanes afganos llevaron a cabo un cobarde ataque en cuatro ubicaciones del área de Spin Boldak. El ataque fue repelido de manera eficaz», aseguró en un comunicado el ISPR, el ala de medios del Ejército paquistaní.

Islamabad, que de momento no ha informado sobre bajas propias, cifró en «entre 15 y 20» el número de combatientes afganos muertos durante los enfrentamientos de hoy, que marcan una escalada en la tensión bilateral. EFE

