Pakistán confirma el ataque de los talibanes y amenaza con una respuesta «inmediata»

Islamabad, 26 feb (EFE).– Pakistán confirmó el ataque armado anunciado poco antes por el régimen talibán y advirtió de que recibirán una respuesta militar «inmediata y efectiva» tras la ofensiva que, según Kabul, habría logrado capturar a soldados paquistaníes vivos y tomar el control de 15 puestos fronterizos.

«El régimen talibán calculó mal y abrió fuego no provocado en numerosos lugares (…) sus fuerzas están recibiendo un castigo en los sectores de Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram y Bajaur», informó el Gobierno de Pakistán en un breve comunicado. EFE

