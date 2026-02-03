Pakistán confirma las conversaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos

1 minuto

Islamabad, 3 feb (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Pakistán confirmó este martes oficialmente la recepción de una invitación para participar en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, una declaración que valida la existencia del encuentro tras días de especulaciones sobre su celebración.

«Puedo confirmar que hemos recibido oficialmente la invitación y que aún no se ha decidido quién participará (en nombre de Pakistán) en las conversaciones», dijo a EFE Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní. EFE

