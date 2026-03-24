Pakistán confirma que se ha ofrecido como mediador entre Irán, EE. UU. e Israel

2 minutos

Islamabad, 24 mar (EFE).- Pakistán encabeza una iniciativa de mediación junto a Turquía y Egipto para poner fin a la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, según confirmaron este martes a EFE fuentes gubernamentales.

«Dado que es de interés para Pakistán y la región, el país está encabezando los esfuerzos de mediación para un diálogo entre EE. UU. e Irán, con el objetivo de negociar el fin de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán», dijo a EFE un alto funcionario del gobierno bajo condición de anonimato.

Las fuentes confirmaron que Islamabad además se ha ofrecido como sede de las negociaciones de paz, apoyándose en los vínculos de su cúpula militar con Teherán y en la relación que mantiene con el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Pakistán está dispuesto a ser el anfitrión de los países involucrados en Islamabad y eso podría suceder si ellos están de acuerdo», añadió el funcionario.

El lunes, Trump afirmó haber mantenido conversaciones «muy buenas y productivas» con Teherán para alcanzar el fin de las hostilidades y aseguró que los contactos continuarán a lo largo de la semana.

Aunque Teherán ha negado la existencia de diálogo directo con EE. UU., el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, admitió haber recibido mensajes de «países amigos» sobre la petición estadounidense de negociar.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó más tarde haber conversado por teléfono con el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

«Hablamos sobre la grave situación en la región del Golfo y coincidimos en la necesidad urgente de reducir la tensión, dialogar y recurrir a la diplomacia», escribió en X.

La guerra en Oriente Medio entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de EE. UU. e Israel sobre suelo iraní.

En respuesta, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo. EFE

aa-lgm/igr/ah