Pakistán confirma que ya tiene la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EE.UU.

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Islamabad, 10 may (EFE).– El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo que su país ya ha recibido la respuesta del Gobierno de Irán a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.

Durante un discurso en el Monumento de Pakistán en Islamabad, Sharif reveló que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, aunque evitó entrar en detalles sobre el contenido del mismo por razones de seguridad diplomática.

«El mariscal de campo me decía hace un momento que la respuesta de Irán ha sido recibida. No puedo dar más detalles», afirmó el mandatario ante la cúpula militar y política del país. EFE

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