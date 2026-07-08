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Pakistán cree que el avión desaparecido con cinco tripulantes se ha estrellado

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Islamabad, 8 jul (EFE).- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, informó de que el avión de carga de la aerolínea privada K2 Airways que desapareció la noche del martes cuando volaba desde Emiratos Árabes Unidos a Karachi, con cinco tripulantes a bordo, se ha estrellado.

Sharif «expresó su profundo pesar y dolor por el trágico accidente de un avión de carga privado (K2 Airways) que venía de Sharjah hacia Karachi, el cual se estrelló en el mar Arábigo y se encuentra desaparecido», indicó en un comunicado el Gobierno de Pakistán.

El mandatario paquistaní además expresó sus condolencias a las familias de los cinco miembros de la tripulación que se encontraban a bordo de la aeronave. EFE

aa-lgm/igr/rml

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