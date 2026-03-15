Pakistán denuncia la muerte de al menos 4 civiles en un ataque desde Afganistán

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Islamabad, 15 mar (EFE).- El Gobierno de Pakistán denunció este domingo que al menos cuatro civiles murieron en un ataque con artillería procedente de Afganistán contra la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP), en medio de un nuevo intercambio de fuego entre ambos países vecinos.

«Cuatro civiles inocentes han muerto como mártires, mientras que un niño de cinco años ha resultado gravemente herido, ya que su casa fue alcanzada en este ataque», declaró el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar.

Según añadió el Gobierno, el ataque ocurrió a las 15:30 hora local (10:30 GMT), cuando fuerzas afganas dispararon artillería y morteros desde el otro lado de la frontera contra la zona de Tabesta Letai, en el distrito de Bajaur.

Los cuatro fallecidos eran hermanos, informó en el comunicado.

«Se está dando una respuesta contundente y apropiada a las posiciones y la infraestructura del régimen talibán afgano responsables de este acto cobarde», advirtió Tarar.

Horas antes, el Ministerio de Defensa del gobierno talibán de Afganistán confirmó que sus fuerzas habían atacado una base militar en Wana, en Pakistán, en represalia por bombardeos paquistaníes durante la madrugada contra objetivos en Afganistán.

Pakistán y Afganistán mantienen enfrentamientos y ataques cruzados a lo largo de su frontera desde finales del mes pasado, después de que Islamabad bombardeara objetivos en territorio afgano, lo que llevó a Kabul a lanzar una ofensiva de represalia.

Desde entonces, las fuerzas paquistaníes han respondido con fuego de artillería y ataques aéreos contra objetivos en Afganistán, incluidos lugares en la antigua base aérea estadounidense de Bagram, la capital, Kabul, y la ciudad sureña de Kandahar.

El departamento de comunicación del Ejército paquistaní (ISPR) afirmó además que en los últimos días el gobierno talibán afgano lanzó varios drones rudimentarios cerca de Islamabad, cuyos restos dejaron al menos cuatro personas heridas tras ser interceptados.

Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de permitir que el TTP, también conocido como los talibanes paquistaníes, utilice territorio afgano como refugio para lanzar ataques dentro de Pakistán, una acusación que Kabul niega. EFE

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