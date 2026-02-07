Pakistán despide a las 31 víctimas del ataque a una mezquita en alerta máxima de seguridad

Islamabad, 7 feb (EFE).- Las oraciones fúnebres por las 31 personas fallecidas en el ataque suicida contra una mezquita de Islamabad se celebraron este sábado bajo una estricta alerta de seguridad, en lo que representa el atentado más mortífero en la capital paquistaní desde 2008.

«La seguridad está en máxima alerta. Los terroristas ahora están buscando objetivos blandos en las afueras de la ciudad, ya que no pueden llevar a cabo ninguna actividad en el centro», señaló a EFE el portavoz de la Policía de Islamabad, Taqi Jawad.

La policía añadió que las ceremonias fúnebres colectivas se realizaron en diversos puntos de Islamabad, principalmente en el sur y en la periferia.

Según el último balance de la administración distrital, al menos 31 personas murieron y otras 169 resultaron heridas en la explosión, que sorprendió a una multitud de fieles congregados en el interior de la mezquita para las oraciones del viernes

«Había dos terroristas y ambos empezaron a disparar cuando fueron detenidos por los guardias en la puerta», declaró a EFE Haider Abbas, un testigo del suceso.

Según Abbas, uno de los atacantes huyó aprovechando el caos, mientras que el otro se inmoló en la última fila de fieles de la mezquita Khadijatul Kubra, situada en el sur de la capital.

El Gobierno ya ha identificado al atacante y, aunque no era ciudadano afgano, las autoridades revelaron que visitó Afganistán en numerosas ocasiones.

El ministro de Estado del Interior, Talal Chaudhry, acusó directamente a la India de «patrocinar el terrorismo» desde suelo afgano para desestabilizar el país.

El grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibanes paquistaníes, negó tajantemente su implicación en el ataque, alegando que sus objetivos son únicamente las instituciones de seguridad.

Sin embargo, el grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó horas después la autoría del ataque a través de sus canales de propaganda como Telegram, según el observatorio especializado The OxusWatch, que monitoriza la actividad yihadista en Asia Central y del Sur.

Islamabad ha acusado durante mucho tiempo a Kabul de permitir que grupos extremistas utilicen su territorio y a Nueva Delhi de apoyar ataques transfronterizos contra ciudadanos y fuerzas de seguridad paquistaníes, acusaciones que ambos gobiernos han negado sistemáticamente.

La tragedia se produce después de otro ataque suicida registrado en noviembre a las afueras de un complejo judicilal de distrito en Islamabad, en el que murieron 12 personas y más de 30 resultaron heridas, y se sitúa como la peor desde el atentado contra el hotel Marriott en 2008, que dejó más de 50 fallecidos. EFE

