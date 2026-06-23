Pakistán despliega un fuerte operativo de seguridad para recibir al presidente de Irán

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Islamabad, 23 jun (EFE).- El Gobierno de Pakistán reforzó la seguridad en Islamabad este martes para la llegada del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que se reunirá hoy con el primer ministro del país, Shehbaz Sharif, en plena negociación de la hoja de ruta pactada con EE. UU. en Suiza.

«La entrada de todo tráfico pesado a Islamabad desde cualquier dirección o autopista permanecerá suspendida desde la medianoche hasta nuevo aviso», informó la Policía de Islamabad en un aviso público emitido hoy.

Las autoridades de la capital aislaron el acceso a la llamada Zona Roja, el punto designado para el encuentro diplomático que alberga las principales instituciones del país y que fue sede de las primeras negociaciones directas entre Teherán y Washington en abril.

«A excepción de las entradas de Marriott y Margalla Road, todos los puntos de acceso a la Zona Roja permanecerán completamente cerrados para todo tipo de tráfico», añadió el comunicado policial.

Los principales edificios gubernamentales de Pakistán, a excepción de la Oficina del Primer Ministro, la cancillería y el Parlamento, fueron instruidos a operar de forma remota en vista de los desplazamientos del mandatario iraní para sus reuniones.

Pezeshkian, que viaja acompañado de varios ministros, se verá también con el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, y los presidentes de la Asamblea Nacional y el del Senado.

Tras la reunión de alto nivel ambos mandatarios ofrecerán una comparecencia conjunta ante la prensa, según indicó el Ministerio de Exteriores paquistaní.

Según la cancillería, el viaje servirá para debatir «los compromisos diplomáticos en curso tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad».

Antes de su partida a Islamabad, el presidente iraní exigió en un mensaje en X un «pleno compromiso con las obligaciones acordadas» y señaló que «las declaraciones que se formulen fuera del texto acordado no ayudan al avance de las negociaciones».

Aunque no precisó destinatario, sus palabras llegan tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que aseguraba que Irán había aceptado inspecciones nucleares del OIEA y que sus fondos liberados se usarían para comprar productos agrícolas estadounidenses.

Mientras EE. UU. condiciona la liberación de los fondos congelados a que existan avances continuos, Irán replica que Washington ya acordó el desbloqueo «de inmediato» de 12.000 millones de dólares en Suiza, evidenciando los diferencias que deberán solventarse en menos de 3 meses para lograr un pacto definitivo. EFE

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