Pakistán detiene a cuatro miembros del TTP por el atentado suicida en Islamabad

Islamabad, 14 nov (EFE).- Las autoridades de Pakistán detuvieron a cuatro miembros del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes por su implicación en el atentado ocurrido el martes en Islamabad en el que murieron al menos doce personas.

«En una operación conjunta llevada a cabo por la División de la Oficina de Inteligencia y el Departamento de Contraterrorismo, se ha detenido a cuatro miembros de la célula terrorista TTP involucrados en el ataque suicida en el Complejo Judicial G-11 en Islamabad», dijo el Gobierno de Pakistán en un comunicado publicado este viernes en la red social X.

Pakistán atribuyó el viernes el ataque en Islamabad al TTP, a quien el Ejecutivo paquistaní se refiere también como Fitna al-Khwarij («quienes abandonaron el islam»).

Por su parte, la facción principal de los talibanes paquistaníes se desvinculó del ataque mientras que la rama Jamaat-ul-Ahrar (JuA) reivindicó la autoría.

El Gobierno de Pakistán reveló cómo se llevó a cabo el ataque, cuyo coordinador, un hombre conocido como Sheena, dijo que un comandante del TTP, Daadullah, contactó con él a través de Telegram para que orquestase un atentado que provocase el mayor número posible de bajas en un juzgado.

Daadullah proporcionó a Sheena imágenes del atacante suicida, Wari, que pertenecía a la tribu Shinwari y residía en la provincia afgana de Nangarhar.

«Cuando llegó a Pakistán procedente de Afganistán, Sheena le organizó una estancia en una residencia cerca de Islamabad», añadió el Ejecutivo paquistaní.

Siguiendo las instrucciones de Daadullah, el enlace en Pakistán recogió una chaqueta con explosivos en un cementerio de la ciudad de Peshawar.

El día de la explosión, Sheena colocó esta chaqueta al atacante, según detalló el Gobierno de Pakistán, que indicó que ha detenido a cuatro miembros de una célula del TTP relacionada con el incidente.

«Las investigaciones continúan y se esperan más revelaciones y detenciones», dijo el Ejecutivo paquistaní.

El atentado suicida del martes en Islamabad, considerada habitualmente la ciudad más segura de Pakistán, fue el más mortífero en la capital desde que un camión cargado de explosivos se detonase frente al Hotel Marriott en 2008, causando la muerte de más de cincuenta personas e hiriendo a más de 260. EFE

